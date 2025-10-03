Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Hür-Sen Başkanı Kuruoğlu: Alım Gücümüz Düşerken Sadece İzlemekle Yetiniyorlar!

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yazılı bir basın açıklaması yayımlayarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını ve memur-emekli maaşlarına yapılan zamların erimesini sert bir dille eleştirdi. Kuruoğlu, "manipüle edilmiş rakamlarla alım gücü düşüyor, sadece izlemekle yetiniyorlar" dedi.

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Enflasyon rakamlarını eleştirirken, "manipüle edilmiş rakamlarla alım gücü düşüyor, sadece izlemekle yetiniyorlar" dedi.

3 Ayda Zam Erimesi: %2,38'lik Kayıp

TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu %3,23, yıllık enflasyonu ise %33,29 olarak açıklamasını değerlendiren Kuruoğlu, bu rakamların memur ve memur emeklisine Temmuz'da verilen %5 zammın tamamen eridiğini gösterdiğini belirtti. Açıklamaya göre, memur ve emeklilerin maaşlarında 3 ayda %2,38 oranında enflasyon farkı kaynaklı kayıp oluştu.

Kuruoğlu, bu kaybın Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında başladığını ve Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da süreceğini vurgulayarak, bu kayıpları telafi edecek herhangi bir düzenlemenin bugüne kadar yapılmadığının altını çizdi.

"Refah Payı Bir Sistem Haline Getirilmeli"

Yıllardır süregelen "manipüle edilmiş enflasyon rakamları" ve bu rakamlara göre dahi doğru bir zam politikasının oluşturulamaması nedeniyle alım gücünün göz göre göre düştüğünü savunan Hür-Sen Genel Başkanı, çözüm olarak aylık veya 3 aylık periyotlarda zam yapılması tekliflerinin de gerçekleşmediğini ifade etti.

Kuruoğlu, tüm bu sebeplerle "Refah Payı" ödemesinin hayati önem taşıdığını belirtti ve taleplerini netleştirdi:

Refah Payı ödemesi bir sistem haline getirilmeli.

%10'dan az olmamak şartıyla, tüm ödemelerin dışında tutularak memur ve memur emeklisine ödenmeli.

Bu ödeme, 01.01.2026 tarihinden başlayarak her altı ayda bir yapılmalı.

Aksi takdirde, 2026 ve 2027 yıllarında gerek memurların gerekse emeklilerin alım gücünün çok daha fazla düşeceği uyarısında bulundu.

Yetkili Sendikalara Sert Tepki: "Umutsuz Vaka"

Açıklamasında diğer sendikalara yönelik sert eleştirilerde de bulunan Kuruoğlu, mevcut sendikaları "umutsuz vaka" olarak nitelendirdi. Onların tek görevinin koltuklarını korumak ve iktidar gücüyle çevreyi sindirip üye yapmak olduğunu söyleyen Kuruoğlu, "Bunların memur ve emekli diye bir kaygısının olmadığı artık genel bir kabuldür" ifadelerini kullandı.

Hür-Sen olarak ilkeli sendikacılığı esas aldıklarını belirten Kuruoğlu, varlıklarının temel sebebinin milletin geleceği, üyeleri ve tüm memurların hak ve hukukunu korumak olduğunu vurgulayarak, "Gelin, el birliği ile bunu başaralım" çağrısıyla sözlerini tamamladı.

