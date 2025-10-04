Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu!

Koparmada 145 kilo ile altın madalyayı kazanan Özbek, silkmede ise 179 kilo kaldırarak gümüş madalya elde etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net