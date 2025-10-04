Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu!
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı dünya şampiyonu oldu.Norveç'in Forde şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, tarih yazdı. Erkekler 65 kilo kategorisinde yarışan Özbek, toplamda 324 kilo kaldırarak Dünya Şampiyonu oldu ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
Koparmada 145 kilo ile altın madalyayı kazanan Özbek, silkmede ise 179 kilo kaldırarak gümüş madalya elde etti.
Toplamda 324 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonluğunu taçlandıran Özbek, İstiklal Marşı'nı Norveç'te duyurdu.