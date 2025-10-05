Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor

Şiddete karşı ağır cezalar, aplikasyonlar ve "kadının beyanı esas" ilkesine rağmen zorbalık bitmiyor. Hatta aile içi zorbalar uyguladıkları vahşeti kaydedip sosyal medyada paylaşma cesaretini de kendilerinde bulabiliyor.

Son olarak Manisa'da 19 yaşındaki birinin, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su dökerek özür dilemeye zorladığı anları paylaşması "kan donduran ağabey işkencesi" olarak hafızalara kazındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, mağdur çocuk için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

TEHLİKE EVİN İÇİNDE

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun (TKDF) verileri de en büyük tehlikenin evin içinden geldiğini gösteriyor. 2025 Mart ayında "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"na 20 şehirden 283 çağrı yapıldı. Çağrıların en fazla geldiği şehirler arasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Aydın ilk sıralarda yer aldı.

Rapora göre kadınlar en çok eşleri veya en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete maruz kalıyor. 2025 Mart ayı içerisinde Şiddet Hattı'na gelen 69 vakanın 38'i ev içi şiddet ihbarı olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) analizine göre 2007-2021 arasında yapılan 28 binden fazla imdat çağrısında şiddet görenlerin yüzde 80'i kadın.

EN YOĞUN ŞİDDET INSTAGRAM'DA



Uzmanlar şiddetin sergilenmesinin sosyal medya aracılığı ile çok rahat bir şekilde yapıldığını ifade ediyor. Dijital şiddetin en sık yaşandığı platformun Instagram olduğu tespit edildi.

Instagram'ı Facebook, WhatsApp ve X platformu izledi. Katılımcıların yaş sınırının 15 olması sebebiyle daha küçük yaş gruplarının dijital şiddet tecrübelerine dair veriye ulaşılamazken, bu durumun online oyunların düşük oranda belirtilmesiyle ilişkili olabileceği değerlendirildi. Gençler dijital şiddeti çoğunlukla Instagram ve X üzerinden yaşadıklarını ifade ederken, yaş ilerledikçe şiddet biçimleri ve mecralar da değişti. Orta yaş ve üzerindeki kullanıcılar dijital şiddeti daha çok Facebook, telefon aramaları ve SMS mesajları yoluyla yaşadıklarını belirtti. Özellikle 49 yaş ve üzerindekilerin beşte biri, telefonla aranarak rahatsız edildiğini söyledi.