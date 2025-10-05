TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor

Kadın Dernekleri Federasyonu, aile içi şiddet raporunda korkunç gerçekleri göz önüne serdi: 69 vakanın 38'i ev içi şiddet. Şiddet gören 10 kişiden 8'i kadın. Rapor ayrıca, ev içi zorbaların uyguladıkları şiddeti korkmadan sergilediklerini vurguladı.

05 Ekim 2025
Şiddete karşı ağır cezalar, aplikasyonlar ve "kadının beyanı esas" ilkesine rağmen zorbalık bitmiyor. Hatta aile içi zorbalar uyguladıkları vahşeti kaydedip sosyal medyada paylaşma cesaretini de kendilerinde bulabiliyor.

Son olarak Manisa'da 19 yaşındaki birinin, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su dökerek özür dilemeye zorladığı anları paylaşması "kan donduran ağabey işkencesi" olarak hafızalara kazındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, mağdur çocuk için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

TEHLİKE EVİN İÇİNDE

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun (TKDF) verileri de en büyük tehlikenin evin içinden geldiğini gösteriyor. 2025 Mart ayında "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"na 20 şehirden 283 çağrı yapıldı. Çağrıların en fazla geldiği şehirler arasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Aydın ilk sıralarda yer aldı.

Rapora göre kadınlar en çok eşleri veya en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete maruz kalıyor. 2025 Mart ayı içerisinde Şiddet Hattı'na gelen 69 vakanın 38'i ev içi şiddet ihbarı olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) analizine göre 2007-2021 arasında yapılan 28 binden fazla imdat çağrısında şiddet görenlerin yüzde 80'i kadın.

EN YOĞUN ŞİDDET INSTAGRAM'DA

Uzmanlar şiddetin sergilenmesinin sosyal medya aracılığı ile çok rahat bir şekilde yapıldığını ifade ediyor. Dijital şiddetin en sık yaşandığı platformun Instagram olduğu tespit edildi.

Instagram'ı Facebook, WhatsApp ve X platformu izledi. Katılımcıların yaş sınırının 15 olması sebebiyle daha küçük yaş gruplarının dijital şiddet tecrübelerine dair veriye ulaşılamazken, bu durumun online oyunların düşük oranda belirtilmesiyle ilişkili olabileceği değerlendirildi. Gençler dijital şiddeti çoğunlukla Instagram ve X üzerinden yaşadıklarını ifade ederken, yaş ilerledikçe şiddet biçimleri ve mecralar da değişti. Orta yaş ve üzerindeki kullanıcılar dijital şiddeti daha çok Facebook, telefon aramaları ve SMS mesajları yoluyla yaşadıklarını belirtti. Özellikle 49 yaş ve üzerindekilerin beşte biri, telefonla aranarak rahatsız edildiğini söyledi.

