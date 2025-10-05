TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Kooperatiflerde adalet dönemi: Tapusunu alan da almayan da eşit sorumluluk taşıyacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı kooperatiflerindeki eşitsizlikleri giderecek yasal düzenleme hazırlıyor. Yeni düzenleme ile tapusunu alan üyeler de diğerleriyle aynı sorumlulukları paylaşacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 08:16, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 08:12
Kooperatiflerde adalet dönemi: Tapusunu alan da almayan da eşit sorumluluk taşıyacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı kooperatiflerindeki adaletsizlikleri giderecek kapsamlı bir yasal reform paketi üzerinde çalışıyor.

Bakanlık, konut kooperatiflerinde tapu devri sonrasında ortaya çıkan eşitsizlikleri ortadan kaldırarak tüm üyeler arasında adil bir denge kurmayı hedefliyor. Yapılacak düzenlemelerle vatandaşların kooperatif süreçlerinde yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

HERKESE EŞİT SORUMLULUK

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; Kooperatifler Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle, yapı kooperatifi ortakları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Özellikle tapu devri tamamlanmış ortaklar ile konutunun inşası devam eden ortaklar arasında adil bir denge kurulması amaçlanıyor. Örneğin, 100 üyesi bulunan bir kooperatifte 60 üyenin dairesi tamamlanıp tapuları verilmişken, kalan 40 üyenin konutları hala inşaat aşamasında olabiliyor.

Mevcut sistemde tapusunu alan üyeler kooperatif işlerinden fiilen çekiliyor, ancak tapusu olmayan üyeler hem kira ödemeye hem de inşaatın borçlarını taşımaya devam ediyor. Bu durum, mali yük ve karar alma süreçlerinde ciddi bir adaletsizliğe yol açıyor. Yeni düzenleme ile tapusunu alan veya almayan fark etmeksizin tüm üyeler eşit hak ve sorumluluklara sahip olacak.

