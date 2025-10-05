Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara bağlanan aylıklarda nafaka şartı kaldırılıyor. Mevcut düzenlemeye göre nafaka bağlanmış ya da bağlanması mümkün olan kişilere aylık verilmiyordu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni düzenleme ile nafaka bağlanmış olsa bile muhtaç durumdaki 65 yaş üstü vatandaşlar da aylık alabilecek. Düzenlemenin gerekçesinde, bu şart nedeniyle birçok ihtiyaç sahibinin sosyal yardımdan mahrum kaldığı vurgulandı.

Resmi verilere göre, nafaka gerekçesiyle aylığı reddedilen kişi sayısı 2022'de 8 bin 356, 2023'te 6 bin 654, 2024'te ise 8 bin 250 oldu. Düzenleme ile sosyal yardımların daha objektif ve erişilebilir kriterlerle dağıtılması hedefleniyor.

Halen 65 yaş aylığı 5 bin 389 lira olarak üç ayda bir ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının raporuna göre, 2024 yılında bu destekten yararlananların sayısı 805 bin olurken, Ocak-Haziran 2025 döneminde engelli ve yaşlı aylıkları kapsamında 1,4 milyon kişiye toplam 37,6 milyar lira aktarıldı.