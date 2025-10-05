Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'den 'ilk çekilme hattının gerisine' çekilmeyi kabul ettiğini ve Hamas'ın anlaşmayı teyit etmesi halinde derhal bir ateşkesin yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 09:14, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 10:03
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti" ifadesini kullandı.
Trump, Hamas'ın da onaylaması durumunda, 'ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini' ve devamında esir değişimi işlemlerinin başlayacağını kaydetti. Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı rehinelerin serbest bırakılması konusunda ikna etmede 'çok yardımcı' olduğunu belirterek, "Erdoğan çetin bir adamdır ama benim dostumdur ve harika bir iş çıkardı" dedi.