TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Kayıp gençten 1,5 yıldır haber alamayan aile perişan

Antalya'da 1,5 yıldır kayıp olan 26 yaşındaki Muhammet Akan'ın ailesi, en son 1,5 yıl önce bir tv programında telefon bağlantısıyla görüşebildikleri oğullarından bir daha haber alamadı. Gözyaşları içinde konuşan anne , "Bir anne olarak sesini duymak istiyorum, oğlumu istiyorum. Borcu varsa biz öderiz, arkasındayız. Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 09:56, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 10:03
Antalya'da 1,5 yıldır kayıp olan 26 yaşındaki Muhammet Akan'ın ailelantısıyla görüşebildikleri oğullarından bir daha haber alamadı. Gözyaşları içinde konuşan anne, "Bir anne olarak sesini duymak istiyorum, oğlumu istiyorum. Borcu varsa biz öderiz, arkasındayız. Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin" dedi.Antalya'da 1,5 yıldır kayıp olan 26 yaşındaki Muhammet Akan'ın ailelantısıyla görüşebildikleri oğullarından bir daha haber alamadı. Gözyaşları içinde konuşan anne, "Bir anne olarak sesini duymak istiyorum, oğlumu istiyorum. Borcu varsa biz öderiz, arkasındayız. Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin" dedi.

26 yaşındaki Muhammet Akan, yaklaşık iki buçuk yıl önce arkadaşı A.B. (28) ile Adana'nın Reşatbey Mahallesi'nde giyim mağazası açtı. İddiaya göre işlerin kötü gitmesinin ardından A.B.'nin tefeciden para aldığı, Akan'ın da bu borçtan sorumlu tutulduğu ve borçları ödeyemeyince ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

Ailenin iddiasına göre Muhammet Akan, kaybolmadan önce sıkıntılı bir dönem geçiriyor, borçlarını ödeyemediği için tehdit alıyordu. Antalya'ya taşınan anne Emine Akan ve baba İsmail Akan, oğullarından bir buçuk yıldır hiçbir haber alamadıklarını belirterek, savcılık ve emniyetten yardım talep etti.

"Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin"

Anne Emine Akan, oğlunun sesini son olarak haberlerinin yapılmasının ardından duyabildiklerini, o günden bu yana ise hiçbir haber alamadıklarını şu şekilde anlattı: "Yatamıyoruz, gecemiz gündüzümüz bir oldu. Bir anne olarak sesini duymak istiyorum, oğlumu istiyorum. Borcu varsa biz öderiz, arkasındayız. Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin. Gelmek istemiyorsa gelmesin, yeter ki bir sesini duyayım. Ölü olsa da haberim olsun, mezarını göreyim bari."

Akan, oğlunun kaybolmasından bir süre sonra televizyon programına çıktıklarını da hatırlatarak, "Orada aradı. 'Evden kaçmadım, borcum var onun için kaçtım' dedi. Birkaç ay konuştuk, sonra tamamen kayboldu. Bir buçuk yıldır ne arama var, ne mesaj. Ben oğlumu istiyorum, devletimizden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir buçuk senedir bir mesaj bile atmadı"

Baba İsmail Akan, oğullarının kaybolduğu gün evlerine alacaklıların geldiğini söyledi. Akan, "Oğlumun bizimle hiçbir derdi yoktu. Ofiste kalıyordu, kıyafet işi yapıyordu. Kaybolduğu gün alacaklılar geldi, 'Senin oğlundan alacağımız var' dediler. Bizim haberimiz bile yoktu. Ben hep onun borçlarını kapattım. Kimse ulaşamıyor, ne oldu bu çocuğa? Bir buçuk senedir bir mesaj bile atmadı. Artık diyorum ki acaba onu öldürüp bir ormana mı attılar" şeklinde konuştu.

Akan, oğlunun zor durumda olduğunu düşündüğünü belirterek, "Ya bir çetenin eline düştü ya da biri yönlendiriyor. Bizden habersiz değil ama ses veremiyor. Uyuyamıyoruz, hastalandık. Savcılarımızdan, emniyetten rica ediyorum, bu çocuğu bulsunlar. Suçu varsa cezasını çeksin" dedi.

Aile her yerde arıyor

Akan ailesi, oğullarının bulunması için Adana ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde kayıp başvurusunda bulundu. Ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Gözyaşları içinde konuşan anne ve baba, "Oğlumuzun yaşadığını ya da öldüyse mezarını bilmek istiyoruz. Bir anne babanın tek isteği bu" diye konuştu.

