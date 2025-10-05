TOKİ, 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı

Yürüttüğü sosyal konut projeleriyle dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesine imkan tanıyan TOKİ, aynı zamanda deprem, sel, orman yangını gibi olaylardan etkilenen afetzedeler için de konut inşa çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede eş zamanlı 453 bin konutun inşasına başlandı.

Depremden etkilenen 11 ilde bugüne kadar 304 bin konut tamamlandı, 1 milyondan fazla vatandaş güvenli evlerine yerleştirildi. Gelecek 3 ay içinde ise tamamlanma aşamasına gelen 150 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek.

- Sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaş güvenli evlere kavuştu

Bir yandan deprem, sel, orman yangını gibi afetlerin yaralarını sarmak için binlerce afet konutunu inşa eden TOKİ, diğer yandan Türkiye'nin dört bir yanında 81 il ve 2 binin üzerinde yerleşim yerinde dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projeleri yürüttü.

TOKİ, daha önce 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ve 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi/İlk Evim, İlk Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri" projelerini hayata geçirdi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin aile ev sahibi oldu. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş afet riskinden uzak modern yaşam alanlarına kavuştu.

Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.

- Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda dar ve orta gelirli ailelere yönelik 500 bin konut üretimi hedefleniyor.

"Yüzyılın Konut Projesi" ismiyle yıl sonunda hayata geçirilecek ve 81 ili kapsayacak inşa seferberliği, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olma niteliğini taşıyor.

Projede, şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelliler için özel kontenjan ayrılacak.

- İstanbul'da kiralık konutlar

Proje kapsamında ayrıca İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçirilecek.

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak.

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

- Güvenli, sağlam ve modern konutlar

TOKİ, ülkenin dört bir yanında yerel unsurları barındıran tarihi kültüre uygun, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, altyapı ve üst yapısıyla, cepheleriyle mevcut kent dokusuyla bütünleşen projeler gerçekleştiriyor.

Projelerde tünel kalıp sistemi kullanılarak depreme dayanıklı, kısa sürede inşa edilebilen konutlar yapılıyor. Perde kolon olarak bilinen betonarme taşıyıcı sistemle yapılan bu evlerde, üst düzey sağlamlık elde ediliyor.

Konut alanlarında yalnızca binalar değil, yeşil alanlar, oyun parkları, spor tesisleri, okul, cami, sağlık ocağı ve ticaret merkezleri de planlanıyor. Böylece hak sahipleri yalnızca bir eve değil, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal yaşam alanlarına da kavuşuyor.

Sosyal konut projeleriyle farklı büyüklükteki konutlar ile her ailenin ihtiyacına göre çözüm üretiliyor. Vatandaşlara uygun ve uzun vadeli ödeme planı sunuluyor.