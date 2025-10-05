TOKİ, 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TOKİ, 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), inşa ettiği sosyal konutlarla bugüne kadar 1 milyon 740 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olmasını sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 13:27, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 14:07
Yazdır
TOKİ, 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı

Yürüttüğü sosyal konut projeleriyle dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesine imkan tanıyan TOKİ, aynı zamanda deprem, sel, orman yangını gibi olaylardan etkilenen afetzedeler için de konut inşa çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede eş zamanlı 453 bin konutun inşasına başlandı.

Depremden etkilenen 11 ilde bugüne kadar 304 bin konut tamamlandı, 1 milyondan fazla vatandaş güvenli evlerine yerleştirildi. Gelecek 3 ay içinde ise tamamlanma aşamasına gelen 150 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek.

- Sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaş güvenli evlere kavuştu

Bir yandan deprem, sel, orman yangını gibi afetlerin yaralarını sarmak için binlerce afet konutunu inşa eden TOKİ, diğer yandan Türkiye'nin dört bir yanında 81 il ve 2 binin üzerinde yerleşim yerinde dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projeleri yürüttü.

TOKİ, daha önce 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ve 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi/İlk Evim, İlk Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri" projelerini hayata geçirdi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin aile ev sahibi oldu. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş afet riskinden uzak modern yaşam alanlarına kavuştu.

Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.

- Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda dar ve orta gelirli ailelere yönelik 500 bin konut üretimi hedefleniyor.

"Yüzyılın Konut Projesi" ismiyle yıl sonunda hayata geçirilecek ve 81 ili kapsayacak inşa seferberliği, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olma niteliğini taşıyor.

Projede, şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelliler için özel kontenjan ayrılacak.

- İstanbul'da kiralık konutlar

Proje kapsamında ayrıca İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçirilecek.

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak.

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

- Güvenli, sağlam ve modern konutlar

TOKİ, ülkenin dört bir yanında yerel unsurları barındıran tarihi kültüre uygun, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, altyapı ve üst yapısıyla, cepheleriyle mevcut kent dokusuyla bütünleşen projeler gerçekleştiriyor.

Projelerde tünel kalıp sistemi kullanılarak depreme dayanıklı, kısa sürede inşa edilebilen konutlar yapılıyor. Perde kolon olarak bilinen betonarme taşıyıcı sistemle yapılan bu evlerde, üst düzey sağlamlık elde ediliyor.

Konut alanlarında yalnızca binalar değil, yeşil alanlar, oyun parkları, spor tesisleri, okul, cami, sağlık ocağı ve ticaret merkezleri de planlanıyor. Böylece hak sahipleri yalnızca bir eve değil, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal yaşam alanlarına da kavuşuyor.

Sosyal konut projeleriyle farklı büyüklükteki konutlar ile her ailenin ihtiyacına göre çözüm üretiliyor. Vatandaşlara uygun ve uzun vadeli ödeme planı sunuluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber