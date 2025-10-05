Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş : 05 Ekim 2025 11:30
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A, S.Ö, Y.İ, A.A, H.D, T.T. ve ulusal seviyede aranan S.B. ile H.E'nin yakalanıp Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığınca yapılan koordineli çalışmalar sonucu 'yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten yaralama, nitelikli yağma ve banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. isimli şahıs İran'da, 'kasten yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Hırvatistan'da, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Almanya'da, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan S.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan H.E. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

