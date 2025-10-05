Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Genel Müdürlük, farklı branşlarda 240 personel istihdam edecek. İlan hafta başında yayınlanacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, çeşitli pozisyonlarda 240 personel alımı gerçekleştirecek. Alınacak personel dağılımı şu şekilde olacak:
-
33 mühendis
-
53 büro personeli
-
67 destek personeli
-
46 koruma ve güvenlik personeli
-
7 orman muhafaza memuru
-
13 tekniker
-
6 veteriner hekim
-
4 şehir plancısı
-
3 mimar
-
2 biyolog
-
5 avukat
-
1 arkeolog
İlgili alım ilanının hafta başında yayınlanması bekleniyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları ise ilanla birlikte duyurulacak.
