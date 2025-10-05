Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak. 33 mühendis, 53 büro personeli, 67 destek personeli, 46 koruma ve güvenlik personeli, 7 orman muhafaza memuru, 13 tekniker, 6 veteriner hekim, 4 şehir plancısı, 3 mimar, 2 biolog, 5 avukat 1 arkeolog alacak.. https://t.co/pqkrmuqMOf

İlgili alım ilanının hafta başında yayınlanması bekleniyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları ise ilanla birlikte duyurulacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, çeşitli pozisyonlarda 240 personel alımı gerçekleştirecek. Alınacak personel dağılımı şu şekilde olacak:

