Öğretmenler Alan Değişikliği Bekliyor

Diplomaya dayalı alan değişikliği bekleyen öğretmenler ikinci üniversiteyi okumuşlar ve kendilerini geliştirerek yeni bir alan yaratmışlardır kendilerine.



MEB'in önündeki en önemli sorunlardan olan ve değişik yöntemlerle çözmeye çalıştığı norm fazlası öğretmen durumunu bu yolla da azaltabilir.

İki aşamalı açacağı başvurularda hangi alandan hangi alanlara geçiş talebi olduğunu görmesini sağlayacak ilk aşama ile tercihleri açacağı ikinci aşamayı pekala planlayabilir. Örneğin bir ilde A alanında norm fazlası çok fazla ise bunları B alanına kaydırarak A alanındaki fazlalığı diğer alanlara kaydırıp norm fazlalığı yönünden alanlar arası bir dengeyi de kurabilir.



MEB'in normların henüz güncellendiği bu dönemde yapacağı bir alan değişikliği elini daha güçlü kılabilir. Böylece yeni bir alana uygun diplomaya sahip öğretmenlerin de emeklerini boşa çıkarmamış olur.



Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar