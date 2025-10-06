Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
MEB Liselerde Taban Puanda Acil Esneme Yapmalıdır

Ortaöğretime sınavla öğrenci alan okullarda sınıflar bir bir boşalıyor. Özellikle bazı çocukların hayallerini süsleyen okullarda bir ay içinde büyük bir kontenjan açığı ortaya çıktı. Ya başarılı öğrencileri özel okullar kapıyor ya da başka gerekçelerle çocuklar sınav puanına göre yerleştikleri okulları terk etmişler.

Ankara'nın göbeğinde dahi bazı öğrencilerin hayallerindeki okullar taban puan nedeniyle boş ve boş kalmaya devam edecek. Çünkü okuldan ayrılan çocuğun boşalttığı kontenjanın dolabilmesi için yeni tercih yapacak çocukların o taban puana sahip olması gerekiyor. O puana sahip olsalar zaten başlangıçta yerleşirlerdi.

Bu durumda tercih yapabilecek öğrenci kalmıyor.
Yani isteyen çocuk var gidemiyor okulda da kontenjan boş kalıyor. Bu sayı bazı okullarda azımsanamayacak düzeylere ulaşmış durumda. Ara sınıflarda ise boş kontenjan sayısı daha da artmaktadır.

Bazı Okulların Boş Kontenjanlarına Bakacak Olursak;

Bu Noktada Bir Öneri

MEB taban puanda (ara sınıflar dahil) 5-10 puan gibi bir esneme düzenlemesi yaparsa bu durumda boş kontenjanları doldurabilir.
5 puanlık esneme demek aslında sınavda yaklaşık bir soruluk esneme demek.
MEB bu düzenlemeyi ivedilikle yapmalı çünkü dersler ilerliyor, süre uzadıkça sorunlar artacaktır.
Kaldı ki Ekim ayı sonuna kadar her hafta nakil işlemi yapılıyor.
Ekim ayından sonra nakiller ayda bir kez yapılacak.
MEB'in bu adımı atması hem çocuklarımız açısından hem de kamu kaynaklarının/dersliklerin verimli kullanılması yönünden önem taşıyor.
Sonuçta bir okulun taban puanı 500 tam puan ise bu okula sınavda bir soru eksik yapan 495 puanlı bir öğrencinin yerleşmesi nasıl bir sorun oluşturabilir?
Ayrıca nakil başvurularında tek tercih uygulaması da son bulmalı en az (sınavsız alan okullarda dahil) 5-10 okul tercihi yoluna gidilmeli hatta dolu okulların da tercih edilmesinin yolu açılmalıdır. Böylece dolu okulda nakil sistemi çalıştırıldığında boş kontenjan oluşursa bu kontenjanlar da dolabilecektir. MEB'in teknolojik alt yapısı, donanımı ve tecrübesi bunu yapmaya uygundur. Öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerinde benzer uygulamayı yapabilen/uygulayabilen MEB bu tecrübesini öğrenciler için de kullanabilir.
Puan esnetilmesi konusunu 2016 yılında da ele almıştık fakat maalesef o dönemde duyarsız kalınmıştı. https://www.memurlar.net/haber/610552/veliler-teog-da-bir-nakil-daha-istiyor.html?amp=1&utm_source=chatgpt.com Aynı konuya bugün daha duyarlı yaklaşılmasını ümit ediyorum.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

