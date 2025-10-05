Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Öğretmenliği bırakan anne kendisini serebral palsili oğluna adadı

Adana'da serebral palsili (beyin felci) 9 yaşındaki Mehmet Yusuf Şen, fizik tedavinin yanı sıra bir an olsun yanından ayrılmayan annesinin çabasıyla yürüteçle adım atabilir hale geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 11:47, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 11:49
Öğretmenliği bırakan anne kendisini serebral palsili oğluna adadı

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Dilara ve Naim Şen çiftinin 2016 yılında ikiz erkek bebekleri 30 haftalık olarak dünyaya geldi.

İkizlerden biri doğumdan dört gün sonra yaşam mücadelesini kaybederken, yaklaşık 2 ay kuvözde kalan Mehmet Yusuf hayata tutundu.

Şen çifti, yaşama tutunan oğullarının 10 aylık olmasına rağmen oturma ve emekleme gibi gelişim evrelerini göstermemesi üzerine bir tuhaflık olduğunu düşünerek hastaneye başvurdu.

Bir evlatlarını doğumdan kısa süre sonra kaybeden, hayata tutunan Mehmet Yusuf ile mutluluk yaşayan Şen ailesi, oğullarına serebral palsi teşhisi konulmasıyla yıkıldı.

Şen çifti, Mehmet Yusuf'un hastalığının tedavisinden gelişim sürecine kadar her şeyiyle yakından ilgilendi.

Bu süreçte evladının her an yanında olmak isteyen biyoloji öğretmeni Dilara Şen, mesleğini bıraktı.

Kendisini oğluna adayan anne, Mehmet Yusuf'un her şeyiyle yakından ilgilendi.

Mehmet Yusuf, süreç içerisinde fizik tedavinin yanı sıra yanından bir an olsun ayrılmayan annesinin de desteğiyle kısa da olsa cümle kurabilir ve yürüteçle de adım atabilir hale geldi.

Şu anda 3. sınıf kaynaştırma öğrencisi olan 9 yaşındaki Mehmet Yusuf'un, aldığı eğitimin yanı sıra haftada iki gün gittiği özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde uygulanan çeşitli terapi yöntemleriyle kendi başına yürüyebilmek için mücadelesini sürdürüyor.

- "Tek hayalimiz onun kendi başına yürüyebilmesi"

Anne Dilara Şen, AA muhabirine, şu anda hem 8 yaşındaki kızı hem de serebral palsi hastası oğlu Mehmet Yusuf'un her şeyiyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle zor süreçler geçirdiklerini ancak her şeye inat mücadeleye devam ettiklerini anlatan Şen, vaktinin çoğunu Mehmet Yusuf'a ayırdığını belirtti.

Şen, oğlunu sosyal ve öz güvenli bir çocuk olarak yetiştirmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Daha yolun başındayız ama sonsuz bir sevgisi var. Hayatımız renklendi, bambaşka bir tarafa evrildi. Büyük bir fedakarlık diyebiliriz, zaten anneliğin özeti de bu." dedi.

Şu anda oğlunun kısa cümleler kurabildiğini ve yürüteçle birkaç adım atabildiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Kısa mesafede birkaç adım atabiliyor. Bunun da üzerine katlayarak ileride artık walker (yürüteç) olmadan da yürüyebileceği günleri iple çekiyoruz. Tek hayalimiz onun kendi başına hayatını idame ettirecek şekilde yürüyebilmesi. İnanıyorum ki yürüyecektir."

Mehmet Yusuf da büyüyünce doktor olmak istediğini belirtti.

- Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci düzenli takip ediliyor

Fizyoterapist İmran Özkan da Mehmet Yusuf'un 8 yıldan bu yana fizik tedavi sürecinde yanında olduğunu belirtti.

Mehmet Yusuf'un erken dönemde tedaviye başlaması ve rehabilitasyon sürenin de düzenli takip edilmesiyle gelişiminde önemli aşama kaydettiğini anlatan Özkan, şunları söyledi:

"Kısa vadede bizim amacımız walker desteğiyle yani yardımcı bir cihazla okul hayatına devam edebilmesi, günlük yaşam aktivitelerini ailesinden destek almadan sürdürebilmesi. Uzun vadede hedeflerimiz arasında ise kas zayıflıklarını azaltıp, tamamen bağımsızlaştırıp yardımcı bir cihaz olmadan günlük yaşam aktivitelerine devam edebilmesini sağlamak var."

