Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'in sunumuyla ekrana gelen Başkent Kulisi'nin bu haftaki konuğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.

Bakan Tekin, okullardaki temizlik konusu, eğitimde Türkiye'nin güncel karnesi, kaynak kitap sorunu zorunlu eğitim, öğretmen atamaları gibi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in gündeme ilişkin önemli açıklamaları şu şekilde:

OKULLARDA TEMİZLİK KONUSU ÇÖZÜLDÜ MÜ, NASIL BİR YOL İZLENDİ?



Orada da problemimiz kalmadı artık. Çalışma Bakanımızla da konuştuk. O da çözülecek. Oraya geleceğim ama çok şükür bu yıl eğitim-öğretimle ilgili bahsettiğim bu türden manipülatif ve çok spesifik sorunlar dışında bir problem olmadan eğitim-öğretim sezonunu başlattık.

Dediğim gibi burada öğretmen arkadaşlarımızın ve idarecilerimizin çok büyük bir çabası ve fedakarlığı var. Ben onlara her ortamda teşekkür ediyorum. Yine teşekkür ediyorum. Birlikte yol yürüdüğümüz için arkadaşlarımızdan gurur duyuyorum. Çok da mutluyum.

Gittiğimiz her yerde öğretmenlerimizin, idarecilerimizin çocuklarla kendi çocukları gibi kurdukları diyaloglar beni çok mutlu ediyor. Ben bu vesileyle hani izleyicilere de bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bu öğretmen arkadaşlarımız kendi işlerini gerçekten çok cefakarca yapmaya çalışan bir kitle saygı duyalım hep beraber.

Temizlikle ilgili mevzuya gelince de şimdi geçtiğimiz yıl okulların açıldığı iki hafta, ilk iki hafta, Çalışma Bakanlığı'nın yani biz temizlik ve güvenlik ihtiyacımız... Bir personel sorunu vardı galiba, yeterli personel yoktu. Aslında şöyle, yeterli personel yoktu değil de, Çalışma Bakanlığı, çağdaş istihdam politikalarına uygun olarak, haftada beş gün değil de, kısmi çalışma programı, iş gücü uyum programı adıyla bir program. Bizim okullarımızdaki temizlik ihtiyacımızı gidermek için daha önceki yıllarda çalıştırdığımız toplum yararına çalışma projesinde istihdam edilen kişinin iki katı kadar bize personel stoğu ayırdı. Yaklaşık 130 bin kişi. Ama dediğim gibi bu haftada 3 gün çalışacak şekildeydi. Çalışma Bakanlığımızın da bu konudaki yaklaşımı çok pozitif. Fakat şunu gördük, Türkiye'nin toplumsal yapısı, istihdam anlayışı, o şeyi çok kaldıramadı.

Bu yılda aynı şekilde devam ediyoruz. Oradaki tek sorun şu, bu projenin doğası gereği istihdam ettiğimiz kişiler bir defa çalışabiliyorlar. Yani önümüzdeki yıl aynı kişi yararlanamıyor bu projeden. Böyle olunca bazı küçük yerlerde İnsan kaynağı tükenmiş oluyor. Geçen yıl çalışan bu yıl çalıştırmayınca işte mesela geçen hafta veya 15 gün kadar önce Büyükada'ya gittik. Orada bu projeden yararlanabilecek kişi sayısı sınırlı. Hepsinden yararlanmışız. Yeni kişi bulamıyoruz. Bu türden olağan dışı durumlar için Çalışma Bakanlığı bir düzenleme yapacak. Biz bakanımızla da konuştuk.

EĞİTİMDE TÜRKİYE'NİN GÜNCEL KARNESİ



Her bir okulumuzda ortalama sınıflardaki standardı koruyoruz. Siz çocuğunuzu tanımlanmış bir okula değil de merkezi bir okula göndermek için mevzuattaki durumu zorluyorsunuz. Ben bunu söyleyince art niyetli insanlar bunu çıkarıyor. Türkiye genelinde çok az sayıda okulumuzda bu durum var. Mevzuatın arkasından dolanan düzenlemeler var ama biz bunu her yıl peyderpey azaltıyoruz.

Öğrenci başına öğretmen sayıda dünyada örnek gösterilebilecek bir noktadayız. Öğretmen başına 13- 14 öğrenci denk geliyor.

KAYNAK KİTAP SORUNU



Biz çocuklarımızın ilave hiçbir şeye ihtiyaç duymaması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bizim şu anda okullarımızda öğretmenlerimiz ders anlatıyorlar, liselere giriş sınavını biz yapıyoruz, üniversiteye giriş sınavını ÖSYM yapıyor. Bu sınavları bizim kitaplarımızdan, müfredatımızdan hazırlıyorlar. Sınavı da biz yapıyoruz.

ÖSYM başkanımızla da biz yakın görüşüyoruz.

Bakanlığın uygulamaya çalıştığı metodoloji ile uyumlu mu bunu bilmiyoruz ancak birileri bunu lanse ediyor.

Gittiğimiz her yerde öğretmenlerimizden rica ediyoruz. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki 15 yıl önce çıkartılmış bir kitabın kapağı değiştirilip piyasaya sürülüyor.

Bir veli eğer şunu diyorsa, "Çocuğum okula gidiyor, desteğe ihtiyacı var". Çok kolay bizim okullarımızda destekleme kurslarımız var.

İlave materyale ihtiyacı olanlar. Bizim EBA'da bu yıl başlattığımız her düzeyde çocuğumuz için onlarca materyal var.

MEBİ uygulamamız yapay zeka destekli olarak, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalarımızdan biri. Çocuğumuz MEBİ'de herhangi bir soruyu çözüyor, yanlış cevap verdi, yapay zeka onu yönlendiriyor. "Sizin 9. sınıftaki şu konuda eksiğiniz olabilir." gibi yönlendirmede bulunuyor.

Devlet okullarında bunu yasakladık. Buna asla müsaade etmeyiz.

ZORUNLU EĞİTİM



İlk bakanlar kurulunda bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Eğitim Öğretim takviminde buna göre hareket etmek istiyoruz ancak Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI



KPSS ile öğretmen atama durumu bitti artık. Şuan mevzuattaki itiraz ve inceleme süreçleri devam ediyor. Öğretmen adaylarımız mülakat puanlarına itiraz ettiler, o yasal süre dolduktan sonra çok büyük ihtimalle 24 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın risaletiyle atamalarımızı yapacağız.

Hangi branşlardan ne kadar öğretmen ataması yapacağımızı ilan edeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN HAKARETLERİ



Siyaset yapan kişiler hem eylemleri hem de söylemleriyle topluma örnek olmalıdır. Siyasetçilerin kullandıkları dile dikkat etmesi gerekiyor. Ne yazık ki Özgür Özel gibi siyasetçiler de bu yok. Daha nezih bir dil kullanan siyasetçilerin kullandığı dili kullanmayı tercih ediyorum.

EĞİTİM POLİTİKALARI CHP'NİN NEDEN HEDEF TAHTASINDA?



Yerli ve milli bir yaklaşımla, bizi biz yapan değerlerle Milli Eğitim Bakanlığı yapmaya çalışıyorum. Birileri de gerek gündelik hırsları gerek de politik hırslarından dolayı rahatsız oluyorlar. Benim için sorun yok ben gerekli cevabı veriyorum.



