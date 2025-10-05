Çanakkale'de bir akran zorbalığı vakası daha: Tutuklandı
Biga'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Burnu kırılan genç hastaneye kaldırılırken saldırgan tutuklandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavga kanlı bitti. İddiaya göre, Biga Çıraklık Meslek Lisesi öğrencisi D.D. (15), kız arkadaşının eski sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü aynı okulda öğrenim gören S.A. (18) ile telefonda tartıştı.
Tartışmanın ardından Adapark'ta buluşan ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında D.D. tarafından darbedilen S.A. kanlar içinde yere yığıldı. Burnu kırılan genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay anını cep telefonuyla kaydeden D.D.'nin arkadaşı K.C.N. görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis, her iki genci gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.