Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan A.B. ve T.O. ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde O.E. ve A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

