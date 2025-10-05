Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 13:45, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 13:45
Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada O.E, A.E, A.B. ve T.O. silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde O.E. ve A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan A.B. ve T.O. ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.