İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gıda fiyatlarındaki artışın genel enflasyonu tetiklediğini belirterek, "Gıda enflasyonunu düşürmek, enflasyonu yenmenin başlangıcıdır. Bu da uzun vadeli bir stratejiyi zorunlu kılıyor" dedi.

05 Ekim 2025 15:21
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Gıda enflasyonunu aşağıya çekebilmek elimizde. Yaşanan geniş kuraklıktan dolayı yağışların az olmasına bağlı gıda enflasyonunda 3,5-4 puanlık artış oldu. Bu kapsamda Türkiye'nin tamamında yeni bir 'su stratejisi'nin gündeme gelmesi gerekiyor" dedi.

Avdagiç, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen 'dünyanın en büyük gıda fuarı' olarak kabul edilen Anuga'da konuştu.

"Kuraklık gıda enflasyonunu artırıyor"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gıda sektöründe fiyat artışlarına değinerek, "Tarım, Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşıdır. Tarımda üretimi artıracak ve potansiyel büyümeyi harekete geçirecek tedbirleri en kısa zamanda planlamalı ve uygulamaya koymalıyız. Burada yapabileceklerimiz belki daha sınırlı. Ama gıda enflasyonunu aşağıya çekebilmek elimizde. Devlet yetkililerinin bize aktardığına göre yaşanan geniş kuraklıktan dolayı, yağışların az olmasına bağlı gıda enflasyonunda 3,5-4 puanlık artış oldu. Bu kapsamda Türkiye'nin tamamında yeni bir su stratejisinin gündeme gelmesi gerekiyor. Rastgele sulamayla tarımsal üretimin artmayacağını, sadece ve sadece su kaynaklarımızı israf edeceğimizi unutmamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de su kaynaklarının yüzde 80'inin tarımda kullanıldığını hatırlatan Avdagiç, bunun şehir şebekelerindeki su sıkıntısını da artırdığını kaydetti.

Avdagiç, "Verimli sulama ve planlı su kullanımı odaklı tedbirler almalıyız. Böylece hem tarımda verimi hem de içme suyu güvenliğini risk altında bırakmamış oluruz" uyarısında bulundu.

Bu yılın ilk 7 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü ihracatının 15,5 milyar dolar olduğunu belirten Avdagiç, "Yine bu yılın ilk 7 ayında sektör ithalatı yüzde 21 artarak 11,3 milyar dolardan 13,7 milyar dolara yükseldi. Böylece tarım, gıda ve içecek sektörümüz bu dönemde 1,79 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi" bilgisini verdi.

Gıda enflasyonu uyarısı

Gıda enflasyonunu düşürmenin enflasyonu yenmenin başlangıcı olduğunu kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bu ise uzun perspektifli bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Vatan sevdası tarımla başlar. Tarımı, Türkiye'nin sevdası yapmak zorundayız. Bunun için tarımda teknoloji kullanımını artırmalı ve yeni nesil teknolojik tarımsal girişimcilik hamlesini başlatmalıyız. Türkiye'nin refahını yaygınlaştırması, teknolojiyi sanayinin yanı sıra tarımda da kullanmasıyla mümkün olacaktır. Anadolu'nun kalıcı refahı tarımsal üretimle, endüstriyel tarımla mümkün olacaktır. Çünkü vatan sevdası tarımla başlar. Önce Anadolu'yu yeniden Bereketli Hilal'in en verimli üssüne çevirmeliyiz. Sonra vizyonumuzu yurtdışını da içine alacak şekilde genişletmeliyiz."

"Asya ve Afrika'ya daha çok odaklanmalıyız"

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin 81 ilinden 40'ının Anuga'da yer almasının da Türkiye'nin tüm tat ve gastronomi çeşitleriyle dünyada temsil edilmesini sağladığını dile getirdi.

Türk gıda sektörünün endüstriyel tarım uygulamalarıyla dünyada daha güçlü bir konum elde etmesi için 4 konunun önem taşıdığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Asya ve Afrika'ya daha çok odaklanmalıyız. Türk geleneksel ve organik gıda ürünlerini gelişen pazarlarda tanıtmalıyız. İkincisi, dünya çapında yeni güçlü markalarımızı oluşturmalıyız. Yenilikçi tarım teknolojileri ve yerli üretime dayalı güçlü bir altyapı kurarak, gıda sektöründe sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Dördüncü olarak gıda taşımacılığında yaşanan aksaklıkların önüne geçecek şekilde lojistik altyapımızı daha da güçlendirmeliyiz."

Avdagiç, Orta Vadeli Program hedeflerine değinerek, "Orta Vadeli Program'da yer alan katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik entegre yatırım modellerinin teşvik edilmesi hedefini değerli buluyoruz" diye konuştu.

Kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması için yapılan çalışmaları da çok önemsediklerini ifade eden Avdagiç, "Kaynaklarımızı etkin kullanmalıyız. Modern tarım teknoloji uygulamalarını, topraksız tarım ve dikey tarım gibi uygulamaları yaygınlaştırmalıyız. Tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve gıda israfının azaltılması da tarımsal verimlilik artışını destekleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

