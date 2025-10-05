Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlıklarına başlıyor. Kritik maçlar öncesi kadroda sürpriz isimler var!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak. Milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk antrenmanını saat 18.00'de gerçekleştirecek. Kamp dönemi boyunca çalışmalarını burada sürdürecek olan ay-yıldızlılar, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'teki antrenmanın ardından saat 16.15'te THY'ye ait özel uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket edecek. Aynı gün Sofya'da, Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'nda yürüyüş yapılacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu TSİ 19.00'da stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Maç Programı ve Hazırlıklar

  • A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak Bulgaristan maçının ardından Türkiye'ye dönecek ve tekrar Riva'da kampa girecek.
  • Milliler, 13 Ekim saat 20.00'de karayoluyla Gürcistan maçının oynanacağı Kocaeli'ye gidecek.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, saat 20.45'te basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
  • Milliler, saat 21.15'te Kocaeli Stadı'nda yürüyüş yapacak.
  • Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı saat 21.45'te başlayacak.

E Grubu Durumu

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 3. sırada bulunuyor.
  • İlk maçta deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye, ikinci maçta İspanya'ya 6-0 yenildi.
  • İspanya, 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
  • Türkiye, aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada bulunuyor.
  • Puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor.

Aday Kadro

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna teknik direktör Vincenzo Montella, 27 kişi davet etti. Kadrodaki isimlerden Barış Alper Yılmaz, cezası sebebiyle 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kadroda Yer Alan Oyuncular

  • Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
  • Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
  • Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
  • Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)


