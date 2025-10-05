Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilir

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide hakem kararları tartışma yarattı. Eski hakem Deniz Çoban'ın iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Haber Giriş : 05 Ekim 2025 15:58, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 16:00
Çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilir

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından maçın hakemi Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterirken, yayıncı kuruluş BeIN Sports'ta yayınlanan "Trio" programında açıklamalarda bulunan eski hakem Deniz Çoban, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tekrar edilebileceğini öne sürdü.

Deniz Çoban açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.

"Talimata göre 3 defa oyun durdurulur"

Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

"Beşiktaş 4 defa durdurdu"

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu.

Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor.

"MHK, hakemden ek rapor isteyecek"

Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek.

"TFF derbiyi tekrar edebilir"

Buna göre TFF skoru tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından itibaren oynatabilir, baştan tekrar oynatabilir. Yetki TFF'dedir. Yasin Kol'un vereceği ek rapor, burada yaşananları aydınlatması açısından çok önemli."


