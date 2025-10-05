İstanbul'da gürültü tartışması cinayetle sonuçlandı!
İstanbul Ataşehir'de iki komşu arasında gürültü nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 16:02, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 16:04
İstanbul Ataşehir'de gürültü nedeniyle aralarında iki komşu arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KOMŞUSUNU KARNINDAN BIÇAKLADI
Kavga eden taraflardan 59 yaşındaki Y.K., yanında bulunan bıçakla T.U.'yu karnından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralı T.U.'ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan T.U., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Y.K. ise, olayda kullandığı bıçakla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.