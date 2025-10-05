İstanbul'da gürültü tartışması cinayetle sonuçlandı!

Şüpheli Y.K. ise, olayda kullandığı bıçakla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan T.U., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı T.U.'ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

