Siirt'te serinlemek için girdiği sudan çıkamadı
Eruh'ta arkadaşlarıyla suya giren Veysel Kaçar, akıntıya kapılıp kayalıklara sıkıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 16:05, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 16:06
Siirt'in Eruh ilçesinde Zarova Çayı'na giren 3 arkadaştan biri olan Veysel Kaçar, akıntıya kapılarak kayalıklara sıkıştı.
Durumu fark eden çevredekiler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan Veysel Kaçar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.