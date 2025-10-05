Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok konuşulacak sonuçlar

ORC Araştırma'nın son anketine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de partiler arasındaki oy farkı şaşırtıcı şekilde azaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de partilerin oy oranları nasıl değişti?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 16:08, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 16:11
ORC Araştırma, Türkiye siyasetinde özellikle son dönemdeki uluslararası gelişmelerin seçmen davranışına etkisini analiz etti.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası kamuoyundaki algı değişiminin, partilerin oy oranlarına nasıl yansıdığı da mercek altına alındı. Araştırma, 3 büyükşehirde partilerin son durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koydu.

İstanbul'da başa baş tablo

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yarış oldukça çekişmeli geçti. Ankete göre CHP yüzde 34,6 ile birinci sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,7 ile ikinci oldu. DEM Parti yüzde 7,4, MHP yüzde 5,5, İYİ Parti yüzde 4,5, Zafer Partisi ise yüzde 4,1 oranında destek aldı.

Ankara'da fark azaldı

Başkent Ankara'da CHP yüzde 32,9 ile ilk sırada çıkarken, AK Parti yüzde 31,4 ile çok yakın bir oran elde etti. MHP'nin oy oranı yüzde 8,0, İYİ Parti'nin yüzde 6,1, Zafer Partisi'nin yüzde 4,6, Yeniden Refah-Saadet ittifakının ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

İzmir CHP'nin kalesi olmaya devam ediyor

Ege'nin en büyük kenti İzmir'de tablo değişmedi. CHP yüzde 41,9 ile açık ara önde yer alırken, AK Parti yüzde 22,4'te kaldı. İYİ Parti yüzde 7,9, DEM Parti yüzde 7,5, MHP yüzde 4,7 ve Zafer Partisi yüzde 3,4 oranında oy aldı.


