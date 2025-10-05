İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun yeni hizmet binası ihalesinin yarın yapılacağını açıkladı.

77 bin 856 m² kapalı alana sahip olacak bina; 11 ihtisas kurulu, çok sayıda laboratuvar, 190 kişilik salon ve 697 araçlık otoparktan oluşacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya paylaşımında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun yeni hizmet binası için ihalenin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu. Tunç, "Gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli bir görevi yerine getiren Adli Tıp Kurumunu güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakanlığın paylaştığı teknik bilgilere göre ana hizmet binası 2 bodrum + zemin + 9 kat olarak planlandı ve toplam 77 bin 856 m² kapalı kullanım alanına sahip olacak. Yapıda Kimya, Biyoloji, Fizik, Trafik, Morg, Aktüerya, Gözlem, Adli Bilişim İhtisas Daireleri ile 11 Adli Tıp İhtisas Kurulu, 190 kişilik toplantı/konferans salonu ve 697 araçlık otopark bulunacak.

Proje kapsamında ana binaya ek olarak 2 bodrum + zemin, 2 bin 487 m² büyüklüğünde teknik bina ve her biri zemin + 2 kat, bin 160 m² olan iki prefabrik bina da yer alacak.



