Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ankara'da su kesintisi devam ediyor!

Ankara'da yaşanan su kesintisi nedeniyle Yenimahalle sakinleri, ellerinde bidonlarla çeşme başında saatlerce bekliyor. Vatandaşlar çeşmelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 16:46, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 16:49
Yazdır
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, çevredeki çeşmelerden su temin ediyor.

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Kent genelindeki su kesintisinden etkilenen Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

"Suların bir an önce gelmesini istiyoruz"

Yakacık Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Erdem, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 1 haftadır su sorunu yaşandığını söyledi.

Su alabilmek için sık sık çeşmeye geldiğini anlatan Erdem, "Bir haftadır çeşme ve hazır su ile idare ediyoruz. Geniş bir aile olduğumuz için sürekli su temin ediyoruz. Aracımız ile çeşmeye gelip su dolduruyoruz, içeceğimiz suları ise hazır alıyoruz. Çeşmeden aldığımız suları temizlik, bulaşık, çamaşır için kullanıyoruz. Çok mağduruz. Suların bir an önce gelmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve bugünden itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı bildirilmişti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber