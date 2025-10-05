Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Kadınlara yönelik erken emeklilik gündemde

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, canlı yayında 3600 ek gösterge, kadınlara erken emeklilik ve esnaf prim eşitlemesiyle ilgili umut veren açıklamalar yaptı.

Çalışma hayatı ve emeklilik süreciyle ilgili önemli başlıklar uzun süredir kamuoyunun gündeminde.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, merakla beklenen düzenlemelerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SGK'nın başmüfettişliğini yapmış bir isim olarak doğrudan Ankara'dan, Meclis ve Çalışma Bakanlığı kaynaklı bilgi aldığını vurgulayan Karakaş, "Umut tüccarlığı yapmayız. Söylediklerimiz sağlam kaynaklara dayanıyor" dedi.

"3600 EK GÖSTERGE GELİYOR"

Özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesine dair yaşanan belirsizliğe değinen Karakaş, yarım milyona yakın memur ve emeklisinin bu konudan etkilendiğini söyledi. Karakaş, "Karamsarlığa gerek yok. Bu düzenlemenin hayata geçirileceğine dair güçlü bilgiler aldım. Ancak 2026 Ocak ayında yürürlüğe gireceğini söyleyemem, zamanlama farklı olabilir" ifadelerini kullandı.

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK GÜNDEMDE

Kadınlara yönelik erken emeklilik, yıpranma hakkı ve prim desteği konularının hükümetin masasında olduğunu belirten Karakaş, esnaf için de prim gün sayısında eşitleme yönünde adımlar atılacağını söyledi. Yaklaşık 1 milyon esnafı ilgilendiren bu düzenlemenin de 'zaman meselesi' olduğunu vurguladı.

"KANUN TEKLİFLERİ HAZIR"

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ardından gündeme gelen kademeli emeklilik için de umut verici açıklamalarda bulunan Karakaş, "Meclis açılır açılmaz muhalefetten çok sayıda kanun teklifi geldi. Bu konu, tüm partilerin öncelikleri arasında. Sürecin hızla ilerlemesini bekliyorum" dedi.

HEDEF 2027: TÜM MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Taşeron işçilerin kadro talepleri, belediye işçilerinin statü sorunları, staj ve çıraklık mağduriyetleri gibi birçok başlıkta çözüm sinyalleri veren Karakaş, "2027 yılına kadar bu sorunların büyük kısmının çözüleceğini öngörüyorum. Hükümetin tek şartı enflasyonla mücadelede istikrarı sağlamak. O sağlandığında, çalışanlar ve emekliler hükümetin birinci gündemi olacak" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI VAATLERİNİN ARKASINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte verdiği sözleri yerine getirdiğini hatırlatan Karakaş, bu süreçte de benzer bir iradenin bulunduğunu belirterek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan 3600 ek göstergeye kadar verilen sözler tutuldu. Şimdi de aynısı olacak. Bu, sadece bir zaman meselesi" dedi.


