Sivas'ta kaza: 6'sı çocuk 10 yaralı!

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve çok sayıda kişi yaralandı. Olay, Sivas-Ankara kara yolu üzerindeki Köklüce mevkisinde gerçekleşti. İ.A. (46) yönetimindeki 06 DPM 617 plakalı hafif ticari araç ile S.A. (46) idaresindeki 58 AGM 278 plakalı otomobilin çarpışması sonucu, hafif ticari araç devrildi ve otomobil yön levhası direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada Yaralananlar

Sürücüler

B.A. (14)

M.F.A. (10)

H.A. (18)

F.B.A. (7)

M.A. (14)

M.A. (9)

R.A. (12)

S.A.A. (19)

Yaralıların Durumu

Kazada toplamda 6'sı çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılardan S.A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



