Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Müşteriyi balıkla dövdüler

Eskişehir'de bozuk balık iade etmek isteyen Hamza Çetinkaya, balıkçı tarafından çupra ile darp edildi. Parmağında his kaybı oluştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 20:37, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 20:38
Yazdır
Müşteriyi balıkla dövdüler

Eskişehir'de satın aldığı balıklar bozuk çıkınca iade etmek isteyen Hamza Çetinkaya, balıkçı tarafından çupra ile darp edildi.

Parmağında his kaybı oluşan Çetinkaya, kendisini darp eden balıkçılara dava açtı.

Eskişehir'de bir fabrikada işçi olarak çalışan 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Hamza Çetinkaya, iş çıkışında Yenidoğan Mahallesinde kurulan bir semt pazarına gitti. Burada alışverişe başlayan Çetinkaya, 300 TL'ye çupra aldı.

Aldığı balıkları evine götüren Çetinkaya, eşinin uyarması sonucunda balıkların bozuk olduğunu anladı. Balıkları kontrol eden ve iddiasına göre koktuğunu fark eden adam, pazara tekrar dönerek balıkları iade etmek istedi.

Fakat burada Hamza Çetinkaya, iddiasına göre balıkçı esnafı tarafından rencide edilerek parası geri verilmedi. Sitem ederek balıkları tezgaha bırakan Çetinkaya, başka bir balıkçıya yöneldi.

İADE ETMEK İSTEDİĞİ BALIKLARLA DARBEDİLDİ

Bu sırada arkasından koşan balıkçılar, Çetinkaya'nın bıraktığı çupra ile Çetinkaya'ya vurmaya başladı. Aldığı darbelerle şaşıran Hamza Çetinkaya, iddiasına göre balıkçılar tarafından darp edildi.

Darp esnasında yüzük parmağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Çetinkaya, olay yerinden ayrılarak hastaneye gitti.

Burada darp raporu alan Çetinkaya, şu anda parmağını tam anlamıyla kullanmadığını ve his kaybı olduğunu söyledi. Balıkla darp edilen adam sürecin peşini bırakmayacağını ve dava açtığını belirtti.

"'SİZİN BALIĞINIZ KOKUYOR' DEDİM"

Konuyla alakalı konuşan Hamza Çetinkaya, "Ben iş çıkışında Salı günü kurulan semt pazarına uğrayıp evime çıkacaktım. İş çıkışında alışverişimi yaptım. Balıkçıya dedim ki 'Bana 2 adet çupra temizler misin?' Tamam dedi, temizledi. Çankaya Mahallesi'ne evime geçtim. Geçtikten sonra eve varınca poşeti açtık. Balıkta acayip bir koku var. Ben de hanım da aynı şeyi dedi. 'Bu bizi zehirleyebilir, balık kokuyor' dedi. Şimdi maddi durumu dar olan bir insanız. Yani tekrar bir daha alsam, o çupraya 300 lira para verdim. Bir daha vereceğim, 600 lira olacak bu bana. Gerisin geri uyumadım. Akşamda işe gideceğim zaten. Uyumadım, indim aşağıya. Dedim ki 'Sizin balığınız kokuyor.' Ondan sonra balığı kokladı, 'Bunun neresi kokuyor?' diye burnuma doğru dayadı, 'Sen ne yapıyorsun? Ben müşteriyim. Bana bu şekilde davranamazsın' dedim. Ondan sonra 'Bu balık kokmuyor' diye tabii etrafımı çevirdiler. Balık kokuyor. Ben dedim ki 'Bu balık kokuyor. Bunu çocuğum yese ya da biz zehirlensek, bu balık bir insandan daha mı önemli? İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz' dedim. Öyle deyince "Ya alacaksın ya tezgaha koyacaksın" dedi. Dedim "İyi, tezgaha koy. Bir garip gelirse alsın yesin. Benim hayrıma ver." Neyse, orada balıkları bıraktım" diye konuştu.

"SOPAYLA VE BALIKLA VURDU"

Balıkla darp edildiği anları da anlatan Çetikaya şöyle devam etti:

"İleride bir balıkçı daha var oraya giderek 2 çupra almak istedim. Çünkü olay çıkacak orada. İki balıkçı arasında 200 metre ya da 150 metre gibi bir mesafe vardı. Rahatsız olduğum için dedim hadi olay çıkmasın, başka bir balıkçıdan alayım. Diğer balıkçının önünde tam balıklarımı alacakken, tartıştığım esnaf çıktı geldiler, kalabalık bir şekilde. Omuzumdan tuttu, geri çekti beni. Geri çekince de suratıma direkt balığı çarptı zaten. suratıma çarptı. Ondan sonra yumruk atmaya kalktı bana. Kalabalıklardı ve ellerinde bıçaklar var. Orada bana darp yaptılar, yumruk attılar. Elinde sopa vardı, sopayla vurdu, balıkla vurdu. Balığı suratıma vurdu yani burun tarafıma. Bir kendi tezgahında vurdu, bir de geldi orada vurdu. Öbür balıkçılar da aslında gördüğü halde şahitlik yapmadı bana. Birbiriyle akrabalar. Darp raporu aldım, parçalı kırıklar var elimde. Daha iyileşmedi. Çolak kaldı elim. Bükemiyorum, hareket ettiremiyorum. İş alanımda bana engel. Hafif bir dokunmayla ağrı sızı yapıyor."

Süreci mahkemeye taşıyan Çetinkaya, "Avukatım var benim, ilgileniyor. Zaten kendisi de vurduğunu bir yerde beyan etmiş. Ama oraya ilk gelir gelmez 'Bize gelir gelmez küfür etti' demiş. Hiçbir insan o kalabalığın içinde gidip de öyle bir küfür edemez. Çok kalabalıklardı. Bizim gibiler zaten işinde gücünde insanız. Balıkçının amcasının oğlu benim asker arkadaşım. 2-3 kere geldi bana, 'Kardeşim hatırın varsa çek' dedi. Ben de 'Kardeşim, benim parmağım çolak kaldı. Bunun hesabını kim verecek? Ben bu ellerimle aile geçindiriyorum, çocuğumun eğitimini karşılıyorum' dedim" diye konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber