Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yarın akşamdan itibaren batıdan gelen serin ve yağışlı hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl değişecek?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 19:40, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 19:41
Yeni haftada hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, yarın yurdun büyük bir bölümünde yağışsız hava ve mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar olacağını ancak yarın akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük kesiminin batı bölgelerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de yağışların başlayacağını aktaran Çelik, "Salı günü ise batı ve iç bölgelerimizin hemen hemen tamamında yağışlar var. Salı günü özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'deki yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, çarşamba günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini, batı ve iç bölgelerde de yağışların devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti: "Perşembe ve cuma günü ise sistem doğuya doğru hareket edecek. Bununla birlikte, iç ve doğu bölgelerde perşembe ve cuma günü yağış var. Aynı zamanda sistemin doğuya hareketiyle birlikte de batı bölgelerde artık çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 4 ila 5 derece düşmesini bekliyoruz."

Cengiz Çelik, yağışlı sistemle birlikte salı ve çarşamba günü batı ve iç bölgelerde kuvvetli rüzgar beklendiğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde olduğunu ifade eden Çelik, çarşamba gününden itibaren havanın serinleyeceği bilgisini paylaştı. Çelik, İstanbul'un salı ve çarşamba günü yağışlı geçeceğini aktardı.

Yarın Ankara'da yağış beklenmediğini, salı ve çarşamba günü gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini kaydeden Çelik, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 20 derecenin altına düşeceğini bildirdi.

Çelik, İzmir'de ise sıcakların hafta başında 26 ila 27 derecelerde seyredeceğini, hafta ortasından sonra ise 23 ila 24 derecelere düşeceğini söyledi.

İzmir'de yağışların yarın akşam saatlerinde başlayacağını belirten Çelik, salı günü kuvvetli sağanak şeklinde olacağını ve çarşamba gününden itibaren ise havanın parçalı bulutlu seyredeceğini ifade etti.


