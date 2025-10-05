İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'un kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla yarın toplu taşıma ücretsiz olacak. Bazı hatlar ise uygulamadan istisna tutuldu

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

İstisna hatlar

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli değildir.