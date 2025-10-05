Havai fişekler otluk alanda yangına neden oldu
Erzurum Palandöken'de havai fişeklerin neden olduğu ot yangını korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çat Yolu Caddesi'nde akşam saatlerinde kuru otlarla dolu bir tepede yangın çıktı.
Yangın, otluk alana yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına, bölgedeki bir düğün salonu önünden atılan havai fişeklerin neden olduğu belirtildi.