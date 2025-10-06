TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
6 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

6 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 00:00, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 00:03
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenecek olan "Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası"nın açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, THY TAFA Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' Etkinliği'nde yer alacak, Aydın Huzurevi Hülya Arsalan Barut Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezi Açılışı'na katılacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Aydın/10.00-11.55-12.30-12.50/14.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine katılıp basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/11.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde, akademik yıl açılışına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Model Fabrika Temel Atma Töreni, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Hizmet Binası Açılış Töreni ve Trakya TEKMER Açılış Töreni'ne katılacak, Ergene Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Tekirdağ/12.00/12.50/13.25/15.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Ankara/Kahire)

2- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da "Uluslararası Müzeler Konseyi Risk Altındaki Kültür Varlıkları Kırmızı Listesi: Türkiye" çalışmasının tanıtım programına iştirak edecek.

(Muğla/10.00)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük ziyaretinde bulunacak, "İlk ders: İnsanlığın sınavı: Gazze" Akademik Açılış Programı'na ve ardından Senato Toplantısı'na katılacak.

(Trabzon/10.45/11.00/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nın açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile yapacağı maçların hazırlıklarına, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/18.00)

3- Nesine 2. Lig'in 7. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak Muğlaspor-Merkür Jet Erbaaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Muğla/19.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

