Antalya'da evde çıkan yangın 1 can aldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına aldı ancak evde engelli olduğu öğrenilen 72 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, eşi de hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 07:26, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 07:34
Güllerpınarı Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, engelli olduğu öğrenilen Ali D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan eşi Ayşe D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.