Yaşam

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?

Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Hangi illerde yağış bekleniyor? Detaylar haberimizde.


Haber Giriş : 06 Ekim 2025 07:38, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 09:32


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi

  • Bursa: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Çanakkale: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • İstanbul: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

  • Denizli: 25°C, parçalı, zamanla çok bulutlu.
  • İzmir: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Manisa: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
  • Antalya: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
  • Burdur: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 23°C, az bulutlu ve açık.
  • Çankırı: 25°C, az bulutlu ve açık.
  • Eskişehir: 24°C, az bulutlu ve açık.

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: 24°C, az bulutlu.
  • Düzce: 25°C, az bulutlu.
  • Sinop: 25°C, az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Amasya: 24°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Rize: 23°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Samsun: 23°C, parçalı ve az bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 24°C, az bulutlu ve açık.
  • Kars: 23°C, az bulutlu ve açık.
  • Malatya: 29°C, az bulutlu ve açık.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 32°C, az bulutlu ve açık.
  • Gaziantep: 28°C, az bulutlu ve açık.
  • Mardin: 28°C, az bulutlu ve açık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini ve özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde gerekli tedbirleri almalarını öneriyor.


