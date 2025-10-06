Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Bursa: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

24°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çanakkale: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

24°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Denizli: 25°C, parçalı, zamanla çok bulutlu.

25°C, parçalı, zamanla çok bulutlu. İzmir: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

26°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Manisa: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi

Adana: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

29°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Antalya: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

27°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Burdur: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 23°C, az bulutlu ve açık.

23°C, az bulutlu ve açık. Çankırı: 25°C, az bulutlu ve açık.

25°C, az bulutlu ve açık. Eskişehir: 24°C, az bulutlu ve açık.

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 24°C, az bulutlu.

24°C, az bulutlu. Düzce: 25°C, az bulutlu.

25°C, az bulutlu. Sinop: 25°C, az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 24°C, parçalı ve az bulutlu.

24°C, parçalı ve az bulutlu. Rize: 23°C, parçalı ve az bulutlu.

23°C, parçalı ve az bulutlu. Samsun: 23°C, parçalı ve az bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 24°C, az bulutlu ve açık.

24°C, az bulutlu ve açık. Kars: 23°C, az bulutlu ve açık.

23°C, az bulutlu ve açık. Malatya: 29°C, az bulutlu ve açık.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 32°C, az bulutlu ve açık.

32°C, az bulutlu ve açık. Gaziantep: 28°C, az bulutlu ve açık.

28°C, az bulutlu ve açık. Mardin: 28°C, az bulutlu ve açık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini ve özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde gerekli tedbirleri almalarını öneriyor.



