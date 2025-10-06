37 ilde siber suçlara karşı operasyon! 567 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

Sosyal medya hesabından operasyonlara dair bilgi veren Yerlikaya, "37 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 209 şüpheli şahıs tutuklandı. 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

