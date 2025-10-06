Ateşkes çağrılarını hiçe sayan İsrail son 2 günde 94 Filistinliyi öldürdü

Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Ateşkes çağrılarını hiçe sayan İsrail son 2 günde 94 Filistinliyi öldürdü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 08:22, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 08:23
Yazdır
Ateşkes çağrılarını hiçe sayan İsrail son 2 günde 94 Filistinliyi öldürdü

GAZZE (AA) - Gazze?deki hükümet, İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump?ın açıkladığı ateşkes çağrısını ve Hamas?ın olumlu yanıtını dikkate almayarak saldırılarını sürdürdüğünü, son 2 günde 94 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, ABD Başkanı?nın duyurduğu ateşkes çağrısına ve Hamas?ın olumlu tepkisine aldırış etmeden saldırılarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun cumartesi sabahından pazar akşamına kadar Gazze Şeridi?nin çeşitli bölgelerinde yoğun nüfuslu sivil yerleşimleri ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanları hedef alarak 131 hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 sivilin hayatını kaybettiği, bunlardan 61?inin Gazze kentinden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların "Filistin halkına karşı süregelen soykırımın bir parçası olduğu, İsrail?in uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiği ve "sistematik biçimde sivilleri öldürüp Gazze?yi yaşanılamaz bir yer yapma çabalarını sürdürdüğü" kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber