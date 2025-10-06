Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüşü için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Keçeli, daha önce 36 vatandaşın 4 Ekim'de özel uçak seferiyle Türkiye'ye getirildiğini hatırlatarak, kalan 14 kişinin yarın yurda dönmesi için girişimlerin devam ettiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 09:53, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 10:49
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüşleri için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Sözcü Keçeli, sürece ilişkin ayrıntıların gün içinde netleşmesini beklediklerini de belirtti.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz."

Ne olmuştu?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. İsrail ordusu, filoya saldırarak 42 gemiye el koymuş, gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına almış ve ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne götürmüştü.

