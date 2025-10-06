Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. İsrail ordusu, filoya saldırarak 42 gemiye el koymuş, gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına almış ve ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne götürmüştü.

"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz."

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüşleri için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

