Sosyal Bilimler Ön Lisans Mezunu Belediyelerde Sözleşmeli Personel Olabilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir...Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir. Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 03.01.2024 tarihli 8398773 sayılı sözleşmeli personel istihdamı konulu 2024/2 sayılı Genelge ile Genelge eki EK-4'te belirlenen kadro unvanlarında sözleşmeli personel çalıştırılabilecektir. EK-4'te gösterilen unvanlar arasında (Antropolog, Heykeltraş, Psikolog, Arkeolog, Hidrobiyolog, Radyoterapist, Avukat, Hidrolog, Restoratör, Bakteriolog, Hukuk Müşaviri, Sağlık Fizikçisi, Biolog, İstatistikçi, Sağlık Memuru, Çocuk Eğiticisi, Jeofizikçi, Sağlık Teknikeri, Çocuk Eğitimcisi, Jeolog, Sağlık Teknisyeni, Çocuk Gelişimcisi, Jeomorfolog, Sanat Tarihçisi, Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi, Kameraman, Sosyal Çalışmacı, Çözümleyici, Kaptan, Sosyolog, Dekoratör, Kimyager, Şehir Plancısı, Desinatör, Kütüphaneci, Tabip, Diş Protez Teknisyeni, Laborant, Teknik Ressam, Diş Tabibi, Matematikçi, Tekniker, Diyetisyen, Mimar, Teknisyen, Ebe, Mühendis, Tercüman, Eczacı, Mütercim, Tıbbi Teknolog, Eğitmen, Odyolog, Topograf, Ekonomist, Ölçü ve Ayar Memuru, Uzman (Tab.Uz.Tüz.Göre), Fizikçi, Paleontolog, Uzman Tabip, Fizikoterapist, Pedagog, Veteriner Hekim, Fizyoterapist, Peyzaj Mimarı, Veteriner Sağlık Teknikeri, Grafiker, Pilot, Veteriner, Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Programcı, İçmimar) sosyal bilimler mezunları bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere sosyal bilimler ön lisans mezunlarının belediyelerde sözleşmeli olarak istihdam edilmeleri mümkün görülememektedir.