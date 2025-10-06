Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Gişelerde yenileme trafiği: Araçlar adım adım ilerliyor

İstanbullular yeni haftaya yoğun trafikle giriş yaptı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı. Ispartakule'de devam eden gişe çalışmaları, Bahçeşehir ve çevresinde trafiği durdurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 11:43, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 11:44
Gişelerde yenileme trafiği: Araçlar adım adım ilerliyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolunda Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ile Mecidiyeköy'de her iki yönde araçlar güçlükle seyrediyor.

TEM GİRİŞİNDE GİŞE TRAFİĞİ

Basın Ekspres Yolu ile TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu'ndan başlayan trafik yoğunluğu Mahmutbey'e kadar devam ediyor.

Ispartakule'deki gişelerde devam eden istasyon yenileme çalışmaları kapsamında bölgede trafik yoğunluğu gözleniyor.

AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİ ÇOK YOĞUN

Anadolu Yakası'nda ise D-100 karayolunda Göztepe'den başlayan trafik, aralıklarla Kartal'a kadar etkili oluyor. Avrasya Tüneli'nin girişleri ile Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir, Edirne yönünde de Sultanbeyli-Çamlıca Gişeleri arası trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA SABAH KALABALIĞI

Toplu ulaşımda özellikle aktarmaların yapıldığı Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezleri ile otobüs duraklarında yoğunluk gözlendi.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 81'e, kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

