Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan Enerji Verimliliği Fuarı'nda konuştu. Akkuyu'da elektriğin çok kısa sürede verileceğini duyuran Erdoğan, "Kendi kaynaklarımızı ortaya çıkartırken diğer taraftan enerji arz güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Uluslararası piyasalardan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 12:57, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 13:05
Yazdır
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Enerji insanlık tarihinde uzun yıllar iş birliğinin değil yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur.

Enerji için nice ülkeler sömürüldü... Enerjide gelecekte de sınamalar bekleniyor. Enerji arzı stratejik bir meseledir. Dünyanın da enerji ihtiyacı giderek artıyor.

"ELEKTRİĞE İHTİYAÇ ARTIYOR"

Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına değil aynı zamanda refah artışına da işaret etmektedir. Özellikle elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Geçen sene beyaz eşya satışları ülkemizde bir önceki yıla göre yüzde 7 artışa 10 milyonu geçmiştir. Aynı durum elektrikli otomobiller için de geçerlidir. Ülkemizde de elektrikli ve hibrit araçların sayısı asimetrik şekilde yükseliyor.

134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı. Doğal gaz kullanımında da benzer bir durumla karşı karşıyayız. 81 ilin tamamına doğal gazı ulaştırdık.

2002'den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içerisindeyiz. Milli gelir 17 bin dolara yaklaştı.

"NÜFUSUMUZ 2050'DE 94 MİLYONU BULACAK"

2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe çıkarmayı öngörüyoruz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Nüfusumuzun 2030'da 88 milyonu, 2050 yılında da 94 milyonu bulmasını bekliyoruz.

4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle bu alanda dünyada 5. sıradayız. Yeni gemilerimizin de envantere girmesiyle 4. sıraya yükseleceğiz. Diğer alanlarda olduğu gibi enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar koşturacağız.

"FOSİL YAKITLARI YURT DIŞINDAN YEMİN ETMEK ZORUNDAYIZ"

Biz çevremizdeki ülkeler gibi kendine yeter bir miktarda petrolü ve doğalgazı olan bir ülke değiliz. Kullandığımız fosil yakıtları yurtdışından temin etmek zorundayız. 2024 yılında doğalgaz tüketimimiz 53 milyar metreküpün üzerine çıktı.

Bir taraftan kendi kaynaklarımızı ortaya çıkartırken diğer taraftan enerji arz güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Uluslararası piyasalardan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez.

Tedarik noktasında tek bir ülke kaynağa bağlı olmak ciddi riskler barındırır. Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupa bunun sıkıntısını çekti. Biz Türk Akımı'nın da katkısıyla bu dönemi en rahat atlatan ülkelerden biri olduk. Sıkıntı yaşamadık... Bunda son 23 yılda ülkemize ucuz ve kaliteli enerji sağlamak için hayata geçirdiğimiz politikaların önemli etkisi oldu.

2003'TE doğalgaz tedarik ettiğimiz ülke sayısı 5'ti, bugün BOTAŞ 34 ülke ile doğalgaz ithalat ve ihracatı gerçekleştiriyor.

AKKUYU'DAN İLK ELEKTRİK VERİLECEK

Akkuyu'da çok kısa sürede elektriği vereceğiz. Nükleerde bir üst lig hedefleniyor. Başka nükleer santral projelerimiz de var, görüşmelerimiz devam ediyor. ABD ile yaptığımız anlaşma kapsamında ileri reaktör teknolojileri ve küçük modüler reaktörler gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor. Türkiye'nin iyiliğini düşünen hiç kimse bunlardan rahatsız olmaz.

"MUHALEFET BİZİ KÖTÜLEMEK DIŞINDA BİR ŞEY YAPAMIYOR"

Ancak muhalefetin haksız eleştirilerine maruz kalıyoruz. Bir gün çıkıyor balıkları bahane ederek nükleer çalışmalarımızı hedef alıyor, başka bir gün çıkıp marjinal örgütlerin argümanlarıyla çalışmalarımızı diline doluyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan sıralayarak enerji çalışmalarımızı eleştiriyor.

Ne diyelim... Uzaktan kumanda ile ancak bu kadar siyaset yapabiliyorlar. Biz dereden abdest alırken dahi suyu israf etme emrinin muhataplarıyız. Enerji verimliliği ve israfının önlenmesi bizim için stratejik olduğu kadar medeniyet değerlerimizle de ilgilidir.

Bir taraftan rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi yatırımlarını desteklerken, diğer taraftan tasarrufu önceliklendiren projelere destek veriyoruz. Bir diğer önceliğimiz çevreyi ve insan sağlığını korumaktır. Enerji üreteceğiz diye tabiata zarar veren adımlardan uzak duruyoruz. Son yıllarda yeşil enerjiye yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkarttık."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber