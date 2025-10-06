Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ege Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 14:10, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 14:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen yağışların, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.