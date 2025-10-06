Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da inşa edilen Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsünün 2025 sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 14:18, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 14:19
Yazdır
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da yapımı süren çevre dostu ekolojik köprüye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu köprünün Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü olacağını belirterek, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen çevreci geçiş yapısının, yalnızca bir köprü değil; aynı zamanda yeni bir yaşam köprüsü olacağını vurguladı.

Yapımı devam eden ekolojik köprünün Ganita ile Pazarkapı arasında yer aldığını ifade eden Uraloğlu, "Çevre dostu köprü 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olacak. Üzerinde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ve 500 metrekarelik bir yeşil alan yer alacak. Böylece vatandaşlarımız sadece karşıdan karşıya geçmekle kalmayacak; yeşille iç içe bir deneyim yaşayacak" dedi.

"282 metre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edilecek"

Bakan Uraloğlu, ayrıca 250 metresi köprü üzerinde olmak üzere toplam 347 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 250 metresi köprü üstünde, 32 metresi ise tabi zemin üstünde olmak üzere toplam 282 metre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edileceğini belirtti. Köprünün estetik mimarisi ve doğayla bütünleşen yapısıyla, Trabzon'a değer katacağını belirten Uraloğlu, yapım çalışmalarına 6 Aralık 2024'te başladıklarını hatırlatarak "Yaya ve bisiklet yolu ile yeşil alandan oluşan köprümüzü 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber