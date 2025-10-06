Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 15:24, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 15:24
Yazdır
Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Vali Koç, valilikte düzenlenen eylül ayı asayiş ve güvenlik toplantısında, suç ve suçluyla mücadelede en küçük bir zafiyete izin vermeden, terörle, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla ve her türlü asayiş problemine karşı en etkin şekilde mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Koç, şöyle konuştu:

"Eylül ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 149 operasyon düzenlenmiş olup, 2 terörist teslim olmuştur. Bu operasyonlarda 38 şahıs gözaltına alınmış, 9 kişi tutuklanmış, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik 7 operasyon gerçekleştirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. İlimizde mağara içerisinde tuzaklanmış vaziyette bulunan EYP tespit edilerek, PKK/KCK terör eylemi kolluk kuvvetlerimizin yapmış olduğu özverili çalışmayla engellenmiştir."

Koç, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 21 silah ele geçirildiğini ve 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

Kentte 7 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilip 31 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini ve 7 kişinin tutuklandığını ifade eden Koç, "Bu operasyonlarda 4 kilo 100 gram esrar, 6 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ve 56 litre sıvı metamfetamin, 48 gram afyon, 879 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bu yakalamaların çoğunluğu ilimizin sınır ili olması nedeniyle ülkemize yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan uyuşturucularla alakalıdır." diye konuştu.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik 13 operasyon yapıldığını, 3 kişinin tutuklandığını ve 6 araca el konulduğunu aktaran Vali Koç, "Hudut birliklerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Bunlara ek olarak, ilimizde 4 mobil göç noktası bulunmakta olup, 11 bin 699 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 100 düzensiz göçmen tespit edilmiştir." dedi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper de hazır bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber