Prof. Özvar: 3 yılda mezun olunabilecek eğitim modeli gündemde

Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Prof. Özvar: 3 yılda mezun olunabilecek eğitim modeli gündemde

KTÜ 2025-2026 akademik yılı açılış töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Özvar, öğrencilerin 3 yılda mezun olabilecekleri eğitim modellerinin gündemde olduğunu ifade ederek "Önümüzdeki dönemde lisans programlarında daha uygulamalı proje odaklı ve esnek bir yapı planlamaktayız. Bu hem gençlerimizin hızlıca iş hayatına atılmasını hem de uluslararası standartlara uyumu güçlendirecektir." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 15:36, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 17:32
Yazdır
Prof. Özvar: 3 yılda mezun olunabilecek eğitim modeli gündemde

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2025-2026 akademik yılı açılış töreni Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'BÜYÜK İNSANLIK DRAMI SON BULMALI'

Törende konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazze'de yaşayan zulmün son bulmasını temenni ettiğini belirterek, "Bugün böylesine anlamlı bir günde buluşmuş olmamıza rağmen maalesef sevincimizi gölgeleyen gelişmeler yaşanmaktadır. Gazze'de 2 yıldır devam eden ve giderek daha da ağırlaşan saldırılar hepimizi derinden yaralamaktadır. İsrail'in sivil halka yönelttiği vahşet artık katliam boyutunu çoktan aşmış ve açık bir soykırıma dönüşmüştür. On binlerce masum insan yaşamını yitirmiş, yüz binlercesi yaralanmış ya da sakat kalmış; şehirlerin altyapısı, okulları, hastaneleri, ibadethaneleri ve yardım kuruluşları tamamen tahrip edilmiştir. Bugün Gazze halkı yiyecek, içecek ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmış bir şekilde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün kurumlarıyla Filistin halkının haklı davasına güçlü bir şekilde sahip çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımız 2 hafta önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin bu konudaki kararma tutumunu bir kez daha bütün dünyaya ilan etmiş, uluslararası toplumun, adaletin ve insanlığın yanında durmaya çağırmıştır. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de üniversitelerimizin bu meselede duyarlı olmasını öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin Filistin halkıyla dayanışma göstermesini her kararda önemsiyoruz. Üniversiteler, yalnızca birim ve bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda vicdanın ve insanlığın sesi olmakla da mükelleftir. Gazze'de yaşanan büyük insanlık dramının en kısa zamanda son bulmasını ve Filistinli kardeşlerimizin güvenli ve bağımsız bir şekilde kendi topraklarında yaşayacakları günlerin gelmesini yürekten temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

3 YILDA MEZUN OLUNABİLECEK EĞİTİM MODELİ GÜNDEMDE

Öğrencilerin 3 yılda mezun olabilecekleri eğitim modellerinin gündemde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özvar, "Önümüzdeki dönemde lisans programlarında daha uygulamalı proje odaklı ve esnek bir yapı planlamaktayız. Bu hem gençlerimizin hızlıca iş hayatına atılmasını hem de uluslararası standartlara uyumu güçlendirecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak, akademik program ve kontenjan politikalarında erişilebilirlik, ülkemizden vazgeçmeden veya bu ilkeyi aşındırmadan mezunlarımızın istihdam piyasalarında kendilerinden beklenen bilgi beceri ve etkinliklerle donanmalarını fevkalade önceliyoruz. Güncelliğini yitirmiş programlara kontenjanlar verilmemektedir. Ön lisans ve lisans programlarının kontenjanları, ülkenin istihdam kapasitesine göre yeniden planlanmaktadır" diye konuştu.

'TÜRKİYE-SURİYE DOSTLUK ÜNİVERSİTESİ KURULACAK'

Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi'nin kurulacağını duyuran Prof. Dr. Erol Özvar, "Yakında Şam'da, Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi'nin kurulacağını ve bu kurulma anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanacağını, akademik yıl açılışı vesilesiyle Trabzon'dan bütün kamuoyuna duyurmak isterim. Hayırlı olsun. Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi'nin Halep'te inşallah bir şubesinin açılması planlanmaktadır. Bu üniversitenin kuruluşuna Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin de destek vereceğini, kuruluşunda rol alacağını buradan sizlerle paylaşmak isterim. Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber