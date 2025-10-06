Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı

Darphane Genel Müdürlüğü, yaklaşık 8 aydır basımı yapılmayan madeni ufaklık paraları yeniden tedavüle soktu. NTV'nin haberine göre; 1 kuruştan 240 bin, 5 kuruştan 180 bin, 10 kuruştan 360 bin adet para basıldı.

Bazı yayınlarda "50 kuruş maliyet nedeniyle basılmayacak" yönündeki iddialar da Darphane tarafından yalanlandı. Açıklanan verilere göre sadece Eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basıldı.

Toplamda Eylül ayında 54 milyon 210 bin lira değerinde madeni para üretildi. Darphane yetkilileri, bozuk paraların basımının durduğuna dair dolaşan iddiaların asılsız olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.