Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve beraberindeki zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir gıda fabrikasına yönelik şok denetim yaptı. Ekiplerin şok denetiminde ortaya çıkan şok görüntüler ise Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı çilden çıkardı. Görüntülerde, denetime bizzat katılan Yılmaz, tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünlerini görünce işletme sahibine tepki göstererek, "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" demesi ise dikkat çekti.

Küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü Başkan Yılmaz'ı çileden çıkarttı

Yapılan denetimlerde ise gıda fabrikasında bidonlar içerisinde küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü pes dedirtti. Fabrikada hijyen koşullarının da tamamen yok sayılması Başkan Umut Yılmaz ile denetime katılanları bile şok etti. Gördüğü manzara karşısında çileden çıkan Yılmaz, firma yetkilisine sert sözlerle tepki gösterdi.

Başkan'dan fabrika sahibine: "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?"

Denetimlerde fabrika sahibine tepki gösteren Başkan Yılmaz'ın, küflenmiş, bozulmuş ve tarihi geçmiş ürünleri göstererek, "Bunları annene yedirir misin? Çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" demesi ve fabrika sahibinin de "Tabii ki hayır" yanıtı ise pes dedirtti.

"Öyle bir pişkinlikle karşılaştık ki gözlerimize inanamadık"

Gördüğü manzara sosyal medya hesabından da tepki gösteren Yılmaz, "Şehitkamil'de kimse halkın sofrasına ihanet edemez. Denetimlerimizde öyle bir pişkinlikle karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler. Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.