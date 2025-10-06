Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Manifest' Grubu ile ilgili soruşturma tamamlandı: İşte istenen ceza

Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasındaki görüntülerinde bulunan dans figürlerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' içerdiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 16:18, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 17:34
İstanbul'da 6 Eylül 2025'de Küçükçiftlik Park konser alanında Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında dans figürlerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' içerdiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Dans figürlerinin çocukların ve gençlerin haya duygusuna zarar verdiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Küçükçiftlik Park isimli konser alanında konser verdikleri sırada dans şovu gerçekleştirdikleri, şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü ve suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğu aktarıldı.

Dans figürleriyle ve kıyafetlerin toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği aktarıldı

İddianamede, hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiğinin değerlendirildiği, suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alan ile birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve birçok platformda yayınlandığı, bu haliyle sayısı belli olmayacak şekilde toplumda çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı değerlendirilmekle aleniyet unsurunun sağlandığı, şüphelilerin her birinin katıldığı dans figürleriyle ve kıyafetleriyle teşhircilik yapmak suretiyle hayasızca hareketler suçuna vücut verdiği kaydedildi.

1'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler; Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'ın 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 49.Asliye Ceza Mahkemesince 'basit yargılama' şeklinde dosya üzerinde başlanacak.

