Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı

Aksaray'da iki adet 0,33 cl suyu 170 liraya satan kafenin şikayet edilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı il müdürlükler, söz konusu kafe dahil ülke genelinde fahiş fiyat denetim başlattı.

Haber Giriş : 06 Ekim 2025 17:08, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 17:31
Bir vatandaşın Aksaray'da bir kafeye gidip iki kişilik bir masa için bin 315 liralık hesap ödediğini ve 2 tane 0,33 cl su için 170 ödediğini açıklaması üzerine Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Olaya ilişkin Bakanlık tarafından ülke genelinde kafe ve restoranlarda, işletmelerin giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığına ilişkin denetim yapıldı. Ayrıca masadaki menü fiyatlarıyla kapı girişlerinde yer alan fiyatlar karşılaştırılarak, fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

143 bin 930 liradan bir milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek

Öte yandan Aksaray'daki söz konusu kafede ise haksız fiyat artışı kapsamında su ürününün son 3 aya ait alış faturası talep edilerek firmadan konuya ilişkin savunma yapması istenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada firmanın savunması gelir gelmez tanzim edilen Haksız Fiyat Denetimi Tutanaklarının, firma savunması ve buna ilişkin belgelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edileceği aktarıldı. Buna göre fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere kurulca, 143 bin 930 liradan bir milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edilerek 3 bin 166 lira idari para cezası kesildi

Ayrıca söz konusu kafede 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kapılarda fiyat tarifesinin yer aldığı ve masalarda menü fiyat listesi bulunduğu ancak mevzuat uyarınca masalardaki listede fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edildiği belirtildi. Bu çerçevede tutulan tutanak sonucunda aykırı olan ürünler kapsamında 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aksaray ilinde yer alan söz konusu kafenin çevresindeki 5 işletmenin de denetlendiği aktarıldı. İşletmelerde de son 3 aya dönük faturaların ve firmaların savunmalarının ivedi olarak istenildiği belirtilerek, Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilecekleri kaydedildi.

