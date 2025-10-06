Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "24 Kasım itibariyle KPSS artı mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım tarihlerinde yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir. AGS kontenjanlarını tahminen aralık ayında ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımız da eğitim öğretime başlar." dedi.

Haber Giriş : 06 Ekim 2025 17:14
Eğitim-Bir-Sen, geleneksel 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının 8'incisini düzenledi. Ödül alan eserlerin yer aldığı sergiye, Bakan Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve davetliler katıldı. Program, açılış konuşmaları ile başladı.

"Gerektiğinde boykot yapmamız gerektiğini müfredatımızın içerisine yerleştirdik"

Asli işlev olarak insan hakları, barış ve demokrasinin öncelik haline getirilmemesinin, İsrail'in vahşeti karşısındaki sessizliği doğurduğunu vurgulayan Tekin, "Demek ki biz asli işlevimize geri dönmek durumundayız. Onu ihmal etmeden eğitim öğretim sistemlerimizi buna göre dizayn etmek durumundayız. Eğitim-Bir-Sen'in bu etkinliği benim açımdan baktığımda çok önemli. Biz eğitim camiasına asli işlevimizi hatırlatıyoruz. Biz müfredatımızda, okullarımızda bu bahsettiğimiz düzenlemeleri hayata geçirirsek dünya barışına da hizmet etmiş olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu anlamda bir adım attık. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla eğitim programlarımızı revize ettik. Bunu yaparken 2 işlevi aynı anda yaptık. Bir tanesi eğitimde modern metodolojileri, teknolojileri ve yaklaşımları hayata geçirmek. İkincisi de herkese insan olduğumuzu, hepimizin yek değerinin temeli hak ve hürriyetlerine saygı duymak zorunda olduğumuzu, hepimizin dünyanın neresinde olursa olsun bir insan hakları ihlali varsa buna karşı tepkimizi koymamız gerektiğini, gerektiğinde boykot yapmamız gerektiğini müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Müfredatımızın odağında insan, insana saygı ve insan onuru var. Bundan dolayı da gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Modelle ilgili detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız"

Eğitim ve öğretim sürelerinin kısalacağı yönündeki soruları yanıtlayan Bakan Tekin, "Bunu karar mekanizmaları ile tartışacağız, TBMM'nin takdirine göre sonuç ortaya çıkar. Biz, bütün parametreleri dikkate alan, kamuoyunda bütün tartışmaları değerlendiren bir çalışmayı tamamladık. Modelle ilgili detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız. Biz hiçbir şey paylaşmadık şu ana kadar, sadece bütün alternatiflerin artı ve eksilerini değerlendirdik. 1 Eylül itibariyle Milli Eğitim Akademisi artık fiilen ve resmen çalışıyor. Öğretmen istihdamı ile ilgili süreç AGS temmuz ayında yapıldı. 24 Kasım itibariyle KPSS artı mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım tarihlerinde yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir. AGS kontenjanlarını tahminen aralık ayında ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımız da eğitim öğretime başlar."

"Bütün dünya insanlarını bilgilendirmek için çalışan gazetecilere teşekkür ediyorum"

Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı şeyler vardır hafızalarda yer alır, iyisiyle kötüsüyle ama hakikaten biz Gazze'yi nereye koyacağız bunu tarifleyemiyorum. Bunu hem hafızalara hem de kayıtlara geçirme anlamında bir sergi var. Hadiselerin başladığı andan itibaren, canını ortaya koyarak, oradan bütün dünya insanlarını bilgilendirmek için çalışan bütün gazetecilere çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum."

"Filistin halkı bir varoluş, bir özgürlük mücadelesi veriyor"

Geleneksel hale gelmiş olan eğitim temalı kısa film ve fotoğraf yarışmalarının, sadece sanatsal etkinlikleri değil aynı zamanda insan ortak paydasında buluşmayı sağladığını belirten Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Nefret söylemine karşı kardeşliği öne çıkaran birer platforma dönüşüyor gittikçe. İnsanlığın varoluş mücadelesi verdiği ve soykırımların yaşandığı bir çağda kimsesizlerin sesini, mazlumların sözcüsü, adaletin ve emeğin savunucusu olma misyonumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yarışmalarımız genç fotoğraf sanatçıları ve genç sinemacılar için yalnızca birer sanat platformu değil aynı zamanda kariyer yolculuklarında çok önemli bir aşama. Bugün insanlık için acı ama unutulmaması gereken bir tarih. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım yıllardır devam ediyor ama Gazze'de 7 Ekim'den bugüne artarak devam eden 2 yıl süren bu katliam bütün insanlığın vicdanını kanatıyor ve dünyanın tamamında bir duyarlılığın giderek yükselmesine de vesile oluyor. İnanıyorum ki bu Filistin'in özgürlüğüne de vesile olacaktır. Filistin halkı bir varoluş, bir özgürlük mücadelesi veriyor. Dünyanın her yerinde dini, dili, rengi, milleti, farklı insanlar Filistin ortak paydasında meydanları dolduruyor" diye konuştu.

Program, protokol üyelerinin fotoğraf sergisini gezmesi ile sonlandı.

