Dolar haftanın ilk gününü yükselişle kapattı
Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan dolar, günü 41,69 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 17:28, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,6810
|41,6820
|41,6930
|41,6940
|Avro
|48,9800
|48,9810
|48,8110
|48,8120
|Sterlin
|56,1910
|56,2010
|56,1670
|56,1770
|İsviçre frangı
|52,3980
|52,4080
|52,3730
|52,3830
|ANKARA
|ABD Doları
|41,6510
|41,7310
|41,6630
|41,7430
|Avro
|48,9400
|49,0200
|48,7710
|48,8510
|Sterlin
|56,1310
|56,3410
|56,1070
|56,3170