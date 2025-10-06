Dolar haftanın ilk gününü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,6810 41,6820 41,6930 41,6940 Avro 48,9800 48,9810 48,8110 48,8120 Sterlin 56,1910 56,2010 56,1670 56,1770 İsviçre frangı 52,3980 52,4080 52,3730 52,3830 ANKARA ABD Doları 41,6510 41,7310 41,6630 41,7430 Avro 48,9400 49,0200 48,7710 48,8510 Sterlin 56,1310 56,3410 56,1070 56,3170