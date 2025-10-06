Sinan Ateş davası sanıklarından Avukat Sinan Öktem'e silahlı saldırı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Öktem'in ağır yaralandığı öğrenildi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken aracında silahlı saldırıya uğrayan Öktem'in ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.